Aveva solamente 21 anni Maeva Dubois e purtroppo dopo essere scomparsa la sera di Capodanno, è stata ritrovata senza vita. Tuttavia, al momento la causa che ha portato al suo improvviso decesso, per ora è ancora un mistero e dovrà stabilirla solo l’autopsia.

Il fratello insieme alla famiglia, visto la grave perdita che hanno subito, chiedono che venga fuori la verità, poiché per diverse ore nessuno ha più avuto notizie e poi è arrivato il tragico epilogo.

Da ciò che riporta il quotidiano francese Le Parisien, la ragazza era uscita a festeggiare l’ultimo giorno dell’anno con due suoi amici. Erano due femmine ed un maschio. Insieme si erano recati ad un locale vicino ai Docks.

Una volta qui però, la persona all’esterno della discoteca, ha scelto di non farli entrare. Così i tre amici avevano deciso di continuare i festeggiamenti proprio a casa della 21enne, per stare insieme.

Tuttavia, proprio durante il tragitto a piedi, hanno avuto una discussione su quale strada prendere. Per questo alla fine hanno deciso di dividersi ed andare ognuno per fatti suoi. Maeva però non è mai arrivata a casa.

I suoi coetanei hanno chiamato la polizia, intorno alle 6 del mattino. Agli agenti hanno detto che la loro amica non era mai arrivata nella sua abitazione e che il suo telefono, poco dopo essere andata via, ha smesso di squillare.

Il ritrovamento del corpo di Maeva Dubois

Le forze dell’ordine però, li hanno tranquillizzati dicendo che forse sarebbe rientrata nel corso della giornata e di informarli di tutti gli aggiornamenti. Solo nella giornata di martedì 2 gennaio è emersa la triste realtà.

Gli agenti hanno ritrovato il corpo della ragazza vicino al porto, ma per lei non c’era ormai più nulla da fare. Per ora l’ipotesi più accreditata è che il suo decesso è avvenuto in maniera accidentale, ma saranno solo le ulteriori indagini a dare delle risposte.

Dalle indagini è emerso appunto che il telefono di Maeve ha smesso di funzionare alle 6 del mattino. L’ultimo segnale lo ha dato alle 5.57, in Rue Marais, che si trova a circa 3 km dalla discoteca in cui era andata ed a 2 km dalla sua abitazione.