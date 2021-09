La tragedia di Gabby Petito ha sconvolto il mondo intero. La blogger di 22 anni è scomparsa durante una vacanza con il suo fidanzato, un ragazzo di 23 anni di nome Brian Laundrie, al momento ricercato dalle forze dell’ordine.

Seguitissima su Instagram e su YouTube, la travel blogger si era recata in vacanza in giro per gli Stati Uniti insieme al suo compagno. Quest’ultimo dopo il viaggio è tornato in Florida senza la ragazza e dopo la denuncia della famiglia, non è riuscito a dare informazioni alle forze dell’ordine. Poi scomparso nel nulla. Al momento gli agenti lo stanno cercando e lo hanno iscritto nel registro degli indagati.

L’obiettivo della coppia era quello di documentare sui social il loro viaggio per raggiungere l’Oregon entro fine ottobre, ma qualcosa è andato storto.

Trovato un cadavere: potrebbe essere Gabby Petito

Alla fine di agosto, Gabby Petito è scomparsa nel nulla. L’ultima volta che ha sentito i suoi parenti, è stato lo scorso 24 agosto. Il successivo 1 settembre, il 23enne è tornato in Florida, senza riuscire a dare informazioni su dove si trovasse la sua fidanzata. La famiglia ha deciso di denunciare la scomparsa e mentre gli agenti cercano il ragazzo, in Wyoming è stato trovato il cadavere di una ragazza che potrebbe essere proprio quello di Gabby. Bisognerà attendere i risultati dell’autopsia per avere delle conferme, ma ci sono molti indizi che farebbero pensare che si tratti proprio di lei.

Le indagini avrebbero anche portato ad un video diffuso dalla polizia dello Utah, che mostra i due fidanzati durante un litigio.

Quanto accaduto si è velocemente diffuso in ogni parte del modo attraverso i social network e sta facendo molto discutere. Brian non è riuscito a dare nessuna informazione sulla sua fidanzata e ha poi deciso di far perdere le sue tracce. Elementi che lo renderebbero già colpevole della sua morte.

Il mondo intero è in attesa dei risultati dell’esame autoptico per scoprire se il cadavere rinvenuto sia davvero quello dell’amata travel blogger.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: