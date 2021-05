È morta Martina Tabacchini, la blogger ha perso la vita lo scorso sabato 8 maggio, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Parlava molto spesso di ciò che stava vivendo ed è stata proprio una sua amica a dare la triste notizia sui social, con un messaggio straziante.

CREDIT: INSTAGRAM

Un lutto tragico ed improvviso, che ovviamente ha spezzato il cuore di migliaia di persone. La giovane influencer era conosciuta, proprio per il racconto della sua malattia.

Martina Tabacchini ha vissuto in Ecuador per 3 anni. Inizialmente ha deciso di aprire il suo blog, per parlare dei suoi sogni e della sua vita quotidiana. Voleva mostrare a tutti ciò che faceva e le sue avventure.

Tuttavia, nel momento in cui ha scoperto la sua malattia, ha cambiato idea. Dopo esser tornata in Italia, ha deciso di parlare con i suoi follower della sua dura battaglia. Lei sapeva molto bene che la sua situazione era davvero critica.

CREDIT: INSTAGRAM

Martina viveva a Qualiano, piccolo comune in provincia di Napoli. Infatti anche la Pro Loco locale, ha voluto annunciare la tragica perdita sui social, hanno pubblicato un lungo messaggio per salutarla un’ultima volta.

Lo straziante racconto dell’amica di Martina Tabacchini

Martina era molto lucida rispetto alla sua situazione. Era una delle donne più intelligenti che io abbia mai conosciuto. Aveva anche una bellissima voce. Era dolce, ma anche spaventata da ciò che le stava succedendo. Lo aveva capito. Combatteva, ma non aveva più la forza necessaria. Recentemente mi aveva confessato che non sapeva come sarebbe andata a finire. Non tollero questa dannata lucidità che ha avuto. Nelle persone che amo vorrei solo incoscienza, speranza ed ottimismo. Il cinismo lo ammetto solo in me stessa.

CREDIT: INSTAGRAM

La blogger parlava spesso del suo tumore e di tutte le terapie che stava affrontando. Ovviamente la notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa sul web in fretta ed in molti hanno deciso di pubblicare una frase, per poterla ricordare e salutare un’ultima volta.