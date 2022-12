Nella serata di mercoledì 21 dicembre, il programma che va in onda su Rai Tre, Chi l’ha Visto?, è tornato proprio ad occuparsi del caso della scomparsa di Gaia Randazzo. La 20enne di cui non si hanno più notizie, dalla notte tra il 10 e l’11 novembre.

Era su una nave GNV insieme al fratello più piccolo di 15 anni, per andare a trovare alcuni loro parenti a Palermo. Fino a quel momento la famiglia in lei non aveva notato nulla di strano. Però è proprio durante il viaggio che è avvenuto l’impensabile.

I due ragazzi dopo aver fatto un giro sul traghetto, hanno presto posto nelle loro poltrone. Matteo si è addormentato quasi subito.

Tuttavia, è solo la mattina successiva intorno alle 6.30 del mattino che ha scoperto che la sorella maggiore era scomparsa. In un primo momento ha provato a cercarla da solo, ma alla fine ha deciso di chiedere aiuto.

Il personale addetto ha lanciato subito l’allarme alle forze dell’ordine. Questi ultimi dopo aver controllato a bordo della nave, hanno anche perquisito tutti i veicoli a bordo del traghetto.

Però è solo dopo il controllo da parte da un tecnico incaricato dalla Procura che è emersa una triste realtà. Gaia purtroppo non riusciva a sopportare lo strazio per la delusione dopo la fine della sua storia, che ha deciso di farla finita.

Le note trovate sul telefono di Gaia Randazzo

Proprio durante la trasmissione di Chi l’ha Visto?, la conduttrice Federica Sciarelli ha mostrato alcuni suoi video. In uno di questi c’è un messaggio in cui la ragazza ha scritto:

Io ti amo, proprio per questo me ne vado perché non sei felice con me. Spero che trovi qualcuno che ti dia l’affetto giusto.

In una precedente serata della stessa trasmissione, l’ex fidanzato in un’intervista ha spiegato che fino a quel momento non aveva mai notato nulla di grave in lei. Sembrava stare bene e che è stata proprio lei a lasciarlo 4 giorni prima della sua partenza.