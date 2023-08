È stato celebrato il funerale di Luca Re Sartù, il ragazzo di 24 anni che ha perso la vita dopo il suo ritorno da Lisbona, dove si era recato per la Giornata Mondiale della Gioventù, insieme ad altri amici dell’oratorio di Marnate, in provincia di Varese.

Era un giovane catechista dell’oratorio, partito per un viaggio di piacere. Mentre si trovava in Portogallo ha iniziato ad accusare strani malesseri, dopo l’incontro con il pontefice. I medici del posto, dopo averlo visitato e aver constatato che si trattava di sintomi influenzali, lo hanno curato con il paracetamolo. Ma tornato in Italia, Luca Re Sartù è peggiorato, fino al triste epilogo. Una crisi cardiaca non gli ha lasciato scampo. L’autopsia, svolta all’interno dell’ospedale San Gerardo di Monza, ha rivelato che aveva contratto un batterio killer, che ha scatenato una successiva infezione.

Tantissime persone erano presenti durante l’ultimo addio nella chiesa di Sant’Ilario. Il Papa ha telefonato alla sua mamma per confortarla dopo la perdita del suo ragazzo, lo ha raccontato durante la funzione monsignor Luca Raimondi.

Tanti i messaggi dei sacerdoti arrivati alla famiglia, per salutare e ricordare un ragazzo meraviglioso, impegnato nella vita di chiesa. Anche Attilio Fontana, presidente della Regione, ha voluto inviare il suo cordoglio ai familiari del 24enne, attraverso un post pubblicato sui social network.

Ci uniamo al cordoglio del comune di Marnate per la perdita di Luca Re Sartù. Il giovane catechista ci ha lasciato al suo rientro dal Portogallo dove, durante la Giornata Mondiale della Gioventù, aveva contratto un’infezione batterica. Ai suoi familiari e ai suoi cari le più sentite condoglianze dalla Regione Lombardia. Che riposi in pace.

Gli amici e tutti coloro che lo conoscevano non riescono ancora a capacitarsi di quanto accaduto. Luca Re Sartù era un ragazzo solare, sempre pronto ad ascoltare il prossimo. Riusciva a comprendere il dolore degli altri e a tenere con se, con delicatezza e affetto, ogni confidenza. È questo il bellissimo ricordo che continuerà a vivere nel cuore della sua comunità.