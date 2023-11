Un gravissimo incidente è quello avvenuto all’alba di mercoledì 1 novembre, a Milano. Purtroppo il bilancio è straziante, poiché 2 ragazzi di 24 e 26 anni, sono deceduti, altre 12 persone invece sono ora ricoverate in ospedale in condizioni molto gravi.

Gli agenti intervenuti hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Sono ben tre le auto coinvolte, l’ultima li ha tamponati pochi istanti dopo il sinistro.

Stando alle prime informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 5 del mattino di mercoledì 1 novembre. Precisamente lungo viale Forlanini, sulla strada che porta all’aeroporto di Linate, nella città di Milano.

Da ciò che è emerso in queste ore, una Golf di colore scuro con a bordo dei ragazzi, che erano di ritorno da una festa, si è scontrata con una macchina, con a bordo una famiglia. C’era anche una bambina di soli 8 anni.

Il giovane alla guida di questo primo veicolo è invece, risultato positivo all’alcol test ed anche senza patente. I tre passeggero del secondo mezzo, per fortuna sono usciti in fretta dall’abitacolo.

Tuttavia, è proprio pochi istanti dopo che una Peugeot con a bordo altri 6 giovani li ha tamponati all’improvviso. L’impatto anche in questo caso è apparso molto più grave del primo. Da qui il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

Incidente a Milano, la dinamica ed il decesso dei due ragazzi

I medici sono presto intervenuti sul posto. Per il 26enne che era alla guida della terza auto, purtroppo non hanno potuto fare nulla, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Un altro ragazzo, che era passeggero della Peugeot, di soli 24 anni, ha perso la vita mentre i sanitari la stavano trasportando in ospedale. Altre 10 persone sono rimaste coinvolte, tre di loro sono molto gravi.

Ovviamente le informazioni su questo grave sinistro sono ancora frammentarie. Gli agenti hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverso tempo, sia per i rilievi del caso, ma anche per permettere ai soccorritori di intervenire. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.