Un gravissimo sinistro frontale è quello che è avvenuto nella serata di giovedì 4 maggio, nel comune di Borgofranco di Ivrea. Ad avere la peggio una donna di 45 anni, chiamata Maria Puglia, che purtroppo ha perso la vita praticamente sul colpo, il figlio invece, è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che per permettere ai soccorritori di aiutare i presenti ed anche per i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 4 maggio. Precisamente nell’incrocio con via Ruffini, sulla strada provinciale 73, nel comune di Borgofranco di Ivrea, in provincia di Torino.

Maria Puglia l’unica persona coinvolta nel sinistro che ha perso la vita, era a bordo della sua Fiat Panda e con lei c’era anche il figlio 22enne.

Quando all’improvviso per cause ancora da stabilire dalle forze dell’ordine, si è scontrata frontalmente contro una Fiat Punto guidata da un ragazzo di 28 anni. L’impatto tra i due veicoli è apparso molto grave sin da subito.

Per questo motivo i passanti, hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ed anche dei sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti e con la speranza di poter salvare la donna, l’hanno rianimata a lungo.

Il decesso di Maria Puglia dopo il sinistro

Tuttavia, alla fine hanno capito che il suo cuore non avrebbe mai ripreso a battere. Per questo che non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Il figlio 22enne ha riportato anche lui gravi contusioni. Infatti i medici hanno disposto il trasferimento urgente al Cto di Torino, dove è ancora ricoverato. Per il momento hanno deciso di non mettere la sua prognosi riservata.

I due ragazzi a bordo della Fiat Punto, lui di 28 anni e la giovane di 22 anni, anche loro sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Però dalle prime informazioni emerse non risultano essere in gravi condizioni. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità.