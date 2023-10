Grave incidente in via Braccianese, ad avere la peggio una giovane madre di 39 anni: si chiamava Mariangela Palozzi

Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 ottobre, nella città di Roma. Purtroppo il bilancio è straziante. Una giovane madre chiamata Mariangela Palozzi è deceduta sul colpo, altre 4 persone invece sono in ospedale, per i traumi riportati.

Sul posto sono intervenuti sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che per fare tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di domenica 15 ottobre. Precisamente lungo via Braccianese, a metà strada tra Osteria Nuova e Colle Salario, nella città di Roma.

La famiglia composta da 4 persone, con i bambini di 7 ed 11 anni, erano a bordo di una Lancia Y. Non è ancora chiaro dove erano diretti.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati prima frontalmente e poi lateralmente con una Jeep. All’interno di questo veicolo c’era una padre 55enne con la figlia di 15 anni.

L’impatto tra i due veicoli è apparso da subito molto grave. Per questo i sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti. Tuttavia, per la giovane madre, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Il marito ora si trova ricoverato all’ospedale di Bracciano ed i figli al Gemelli.

Mariangela Palozzi deceduta nel sinistro: il post di un testimone

Anche il padre e la figlia 15enne si trovano ricoverati, per i traumi riportati. Gli agenti intervenuti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Hanno sottoposto entrambi gli automobilisti agli esami di routine. Una testimone, in un post sui social, ha scritto:

Stavamo andando verso le Cascate di Castel Giuliano ed abbiamo assistito ad un grave incidente d’auto in cui è rimasta coinvolta una famiglia con due bambini.