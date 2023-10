In queste ore le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto a Palestrina, nella serata di martedì 10 ottobre. Purtroppo due genitori hanno perso la vita ed i loro 2 bambini sono rimasti all’improvviso orfani.

A bordo dell’Audi c’erano due uomini di 35 e 38 anni, che entrambi sono risultati positivi all’alcol test, dopo tutti gli accertamenti che le forze dell’ordine hanno disposto per il caso.

Il grave sinistro si è consumato intorno alle 22.30 di martedì 10 ottobre. Precisamente lungo la strada provinciale Carchitti, che si trova a Palestrina, nella provincia di Roma. L’intera famiglia era andata a cena a casa dei nonni.

Alla fine tutti insieme si erano messi in auto e stavano tornando nella loro abitazione. Tuttavia, a circa 300 metri dall’abitazione dei nonni, un’Audi all’altezza di una curva, è andata a scontrarsi frontalmente contro la macchina.

L’impatto è apparso molto grave sin da subito. I due genitori Maurizio Ponzio e sua moglie Alessandra Corradi, purtroppo sono deceduti sul colpo. I loro bambini di 6 e 10 anni invece sono ricoverati in condizioni preoccupanti.

Alcuni testimoni ed anche i sanitari intervenuti, purtroppo hanno detto di essersi trovati davanti ad una scena straziante. Credevano che anche uno dei piccoli era ormai deceduto, ma poi ha iniziato a chiamare la madre.

Incidente Palestrina: le indagini del caso

I due uomini a bordo dell’Audi, a causa del forte scontro, sono stati sbalzati fuori dal veicolo. Le loro condizioni non risultano essere molto gravi, ma dagli accertamenti del caso sono risultati positivi all’alcol test.

La macchina in realtà non era di loro proprietà, l’avevano presa in prestito da un amico. Tuttavia, gli inquirenti stanno ancora lavorando per capire chi ne era era alla guida. Da una prima ricostruzione, è emerso che la persona che stava portando il veicolo, ne ha perso il controllo per l’alta velocità.

In tanti in queste ore sui social stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per i due genitori scomparsi, ma anche per i bambini rimasti orfani all’improvviso.