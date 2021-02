Scontro tra auto a Desenzano, a causa di un automobilista che ha fatto un’inversione in mezzo alla strada provocando un incidente che ha causato il ferimento di una famiglia. Quali sono le condizioni di salute dei due genitori e del bambino di soli 5 anni rimasti feriti in occasione di questo incidente stradale?

Fonte Pixabay

L’incidente stradale ha avuto luogo a Desenzano del Garda, comune in provincia di Brescia in Lombardia.

A causa di una manovra pericolosa intrapresa dal conducente di un’auto, due giovani genitori e il figlio di 5 anni sono rimasti feriti.

Chi era alla guida di quella macchina ha fatto un’inversione a U in mezzo alla strada, per evitare una coda di auto che si era formata lungo la sua carreggiata. E facendolo ha colpito in pieno un’altra vettura, con a bordo due giovani genitori e il loro figlio di 5 anni.

Nel grave incidente sulla tangenziale di Brescia cinque persone sono rimaste coinvolte, nel pomeriggio di domenica 14 febbraio. Il conducente di un’auto ha fatto inversione a U e nel cambio di corsia ha preso un altro vicolo che giungeva dal lato opposto.

Sulla seconda auto c’erano una giovane coppia e il figlio di cinque anni. Purtroppo il conducente non ha potuto far niente per evitare l’impatto, vista l’alta velocità del mezzo. L’auto per lo scontro violento si è ribaltata.

Fonte Pixabay

Scontro tra auto a Desenzano del Garda: paura per il bimbo di 5 anni

A causa dello scontro, gli occupanti del secondo veicolo hanno riportato ferite anche molto serie. I soccorritori hanno subito prestato i primi soccorsi, intervenendo con quattro ambulanze e un elicottero decollato da Brescia.

Fonte Pixabay

Il bimbo e la mamma sono stati portati al Civile pediatrico di Brescia in eliambulanza. Mentre un’altra ambulanza è partita con codice verde in direzione del pronto soccorso di Desenzano.