Dopo mesi di indagini ed interrogatori, è emerso che l’attore di 26 anni Luke Westlake si è tolto la vita. Questa è la conclusione di un’inchiesta che la Procura ha portato avanti per diverso tempo e dopo aver fatto tutti gli accertamenti del caso. La famiglia ora potrà finalmente vivere il lutto e il dolore per questa tragica ed improvvisa perdita.

CREDIT: INSTAGRAM

Il dramma della star della serie tv Luther, è avvenuto a giugno dello scorso anno. I suoi cari lo hanno trovato senza vita nella sua abitazione e nonostante l’arrivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Le indagine sono partite sin da subito. Gli inquirenti dopo tutti gli accertamenti hanno scoperto che il ragazzo si è suicidato, poiché soffriva di problemi di depressione ormai da molto tempo.

Inoltre, dai controlli sul suo cellulare hanno scoperto che la sera precedente alla sua morte, aveva mandato un messaggio alla sua ex fidanzata. Non riusciva a superare quella drastica ed improvvisa separazione. Le ha scritto che si sarebbe tolto la vita, se non fossero tornati insieme.

CREDIT: INSTAGRAM

A causa della pandemia da Coronavirus, aveva perso anche il lavoro. Dalle analisi è emerso anche che nel sangue c’erano tracce di THC, che indicava un uso pesante di Cannabis, già da molto tempo.

L’attore in passato avuto problemi di depressione ed infatti ha anche fatto uso di psicofarmaci. È andato in terapia per diversi anni nella sua vita.

Morte l’attore Luke Westlake: la sua carriera

Luke Westlake si è laureato nel 2017 nella scuola di ArtsEd. Ha avuto molti piccoli ruoli nella sua vita. Alla fine dopo diversi anni, è riuscito ad ottenere un ruolo più importante nella serie televisiva Luther.

Aveva molti amici nel mondo dello spettacolo ed infatti molte persone hanno voluto pubblicare un messaggio di cordoglio sui loro profili social. L’assistente del medico legale Michael Wash, sull’accaduto ha dichiarato:

CREDIT: INSTAGRAM