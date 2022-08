Scoperto chi è il papà biologico della piccola Diana, la bimba morta di stenti

La notizia è arrivata poche ore fa, gli inquirenti hanno scoperto chi è il papà biologico della piccola Diana. A rivelarlo, sarebbe stata la stessa Alessia Pifferi dopo l’ultimo colloquio in carcere con i suoi legali.

Era apparsa confusa nei giorni scorsi, ma ora la 37enne che ha lasciato morire la sua bambina da sola in casa, sembrerebbe essere più collaborativa.

Forse Alessia Pifferi sta iniziando a realizzare cosa è successo davvero e cosa l’aspetta durante il processo. Aveva raccontato di non aver saputo di essere rimasta incinta fino al settimo mese di gravidanza e di aver partorito la piccola Diana nel bagno dell’abitazione del suo compagno di Leffe. Non sapeva chi fosse il suo papà biologico.

Maria, la madre dell’omicida e nonna della bimba morta di stenti, ha però rivelato di aver scoperto della gravidanza al terzo mese.

Ora, dopo che la Pifferi ha indicato il nome e il cognome del papà biologico di Diana, gli inquirenti stanno cercando di rintracciarlo per interrogarlo. È quasi certo che il racconto dell’uomo non potrà aiutare nelle indagini, poiché era all’oscuro di essere diventato padre. Ma servirà per verificare quanta credibilità abbiano le parole di Alessia Pifferi.

La donna ha riempito di menzogne chiunque l’amava e la circondava. Dalla sua mamma, alla quale diceva che Diana stava bene e che la portava con se ovunque andasse, al suo attuale compagno di Leffe. In quei sei giorni, all’uomo aveva detto di aver lasciato la figlia al mare con la sorella. Ma Diana era a casa da sola, a soffrire per il caldo, per la fame e per la sete. Diana moriva lentamente, mentre lei si godeva le giornate in sua compagnia.

Dalla scoperta della tragedia, l’uomo si è reso irreperibile, non vuole avere più nulla a che fare con Alessia Pifferi.

Cosa ha rivelato Alessia Pifferi sul papà biologico di Diana

Alessia Pifferi, durante l’ultimo colloquio con i suoi legali, ha rivelato il nome e il cognome del papà biologico della piccola Diana. Si tratterebbe di un uomo di origini italiane, con il quale ha avuto una relazione.

Non è ancora chiaro se si tratti di uno degli uomini che la donna di 37 anni ha conosciuto online e con cui usciva solo in cambio di regali, come vestiti, soldi o cene.