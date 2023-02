La donna ha chiesto aiuto ai social per cercare di capire cosa fosse. Poi la più innocua delle scoperte.

Sul web se ne sente parlare molto spesso di episodi di persone alle prese con strani nidi all’interno della propria abitazione. Questi spaventosi oggetti molto spesso spuntano improvvisamente dal soffitto e appartengono a ragni.

Questa storia invece ha un tutt’altro finale. Una donna ha condiviso sui suoi social uno scatto di uno strano uovo che pendeva dal soffitto di casa sua. Da un’analisi attenta diverse persone credevano si trattasse di qualcosa di davvero spaventoso anche se non sapevano cosa di preciso.

In molti hanno pensato si trattasse di un nido di qualche animale, magari un ragno e hanno consigliato la donna di rimuoverlo al più presto chiamando una ditta specializzata.

In tanti hanno iniziato a chiedersi cosa fosse quello strano oggetto penzolante dal soffitto ma nessuno era in grado di dare una spiegazione. Sembrava qualcosa che non era mai apparsa prima d’ora.

Anche dopo che il post è diventato incredibilmente virale nessuno sapeva con certezza di cosa si trattasse, se di un nido di animale o di altro. Le persone alla fine hanno incoraggiato la donna a contattare una persona di fiducia per chiedere assistenza e rimuovere quello strano uovo giallo dal soffitto.

La verità invece si è rivelata molto più innocua di quanto si pensasse. Ci ha pensato il papà della donna a svelarlo. L’uomo armandosi di coraggio ha deciso di rimuovere la protuberanza dal soffitto e a quel punto la curiosa scoperta: non si trattava di nessun nido di chissà quale animale ma era soltanto la schiuma espansa con cui si isola il tetto che era sprofondata di sotto.

L’uomo ha pubblicato la foto sotto al post e in molti si sono fatti una grandissima risata dopo aver letto che si trattava di una cosa molto innocua che aveva mandato inutilmente nel panico tantissime persone.