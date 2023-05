Una tragedia devastante si è verificata in Grecia nei giorni scorsi. Scott Seddon, un ragazzo di soli 26 anni originario della Gran Bretagna e residente a Liverpool, ha perso la vita mentre faceva Paddle Boarding nelle acqua di Rodi. Il giovane è stato colpito da un fulmine mentre la sua ragazza lo stava filmando. Una scena straziante anche per tutti coloro che si trovavano in zona ed hanno assistito alla scena.

Si chiamava Scott il ragazzo inglese che nei giorni scorsi ha perso la vita mentre si trovava in vacanza in Grecia, più precisamente sull’isola di Rodi.

Lui viveva con suo padre e sua sorella a Liverpool, era un ingegnere e lavorava nel settore dell’edilizia in patria.

La sua famiglia possiede una casa sull’isola greca e lui, grande appassionato di sport acquatici, spesso e volentieri colava in terra ellenica per trascorrere qualche giorno di relax e dedicarsi ai suoi hobby preferiti.

Lo aveva fatto anche la settimana scorsa, insieme alla sua fidanzata, che risiede in Brasile e che aveva raggiunto il suo ragazzo per trascorrere qualche giorni insieme.

Come è morto Scott Seddon

Il meteo nei giorni scorsi non prometteva nulla di buono. Ciononostante, Scott Seddon ha deciso di prendere la sua tavola da SUP e gettarsi in mare per fare Paddle Boarding, una pratica in cui si sta in piedi sulla tavola e con una specie di pala di rema.

La sua ragazza, che lo guardava da lontano, aveva iniziato una registrazione video ed ha purtroppo immortalato la tragedia.

Un fulmine caduto in mare ha centrato in pieno il 26enne, facendolo cadere in acqua e scioccando tutti i presenti.

I primi ad intervenire sono stati la fidanzata del giovane appunto, e un uomo di 47 anni che si trovava da quelle parti.

Quest’ultimo lo ha raggiunto a nuoto e quando è arrivato da lui, come ha raccontato ai media locali, si è subito accorto che la situazione era critica.

Arrivati a riva Scott era ancora in vita, ma si è spento poco dopo l’arrivo dei soccorritori medici sul posto, che non hanno potuto far nulla, dunque, per evitare il dramma.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti hanno dedicato al 26enne e alla sua famiglia, colpita da una tragedia così grande.