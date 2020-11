La mascherina obbligatoria in classe divide le famiglie

A scuola mascherina obbligatoria in classe sempre. Se a inizio anno i nostri bambini e ragazzi la indossavano solo in movimento, alzandosi dal loro banco, a novembre le cose sono cambiate. La devono tenere su anche quando sono fermi sul banco. E alcuni genitori hanno già promesso battaglia.

Fonte Pixabay

Il nuovo DPCM di novembre 2020 obbliga i bambini a tenere la mascherina tutto il giorno quando sono in classe.

A partire dalla scuola primaria, i bambini devono indossare sempre la mascherina. Così come i docenti e tutti coloro che frequentano i locali scolastici e le pertinenze.

Quindi gli alunni seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza precedentemente tenuti in considerazione, un metro tra le rime buccali, devono coprire naso e bocca.

Non la devono indossare i bambini con meno di 6 anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Il dispositivo potrà essere abbassato per bere e per mangiare.

Fonte Pixabay

E se i bambini fanno il tempo pieno, devono cambiarla a metà giornata, come scrive una circolare inviata ai presidi dal capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Marco Bruschi,

Nelle sezioni della scuola primaria a tempo pieno e della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture.

Fonte Pixabay

Durante l’ora di musica, si può abbassare la mascherina durante l’esecuzione. Per educazione fisica, arriverà una nota specifica.

Mascherina obbligatoria in classe sempre: i genitori non ci stanno

Molti genitori sono insorti, perché hanno paura che i loro bambini possano avere problemi di salute per l’uso continuativo della mascherina.

Fonte YouTube Fiumicino Online

Il Commissario Arcuri è intervenuto per dire che a scuola si possono usare anche mascherine di comunità idonee, che possono garantire più confort e respirabilità. A patto che coprano naso e bocca e siano in multistrato.