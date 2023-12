Si chiamava Casey ed era una giovane mamma, che purtroppo ha perso la vita a causa di un brutto male, diagnosticato quando era ormai troppo tardi. Ha voluto pubblicare un post sui social di addio, che poi il marito ha scelto di continuare, con il suo saluto.

La vicenda sul web ha anche fatto discutere, in tanti infatti non hanno approvato la scelta di questa donna.

Casey lavorava come editrice alla Penguin Random House, che si occupa di libri per bambini ed adulti. Da poco più di un anno, era anche diventata mamma e ne era davvero al settimo cielo.

Tuttavia, solo poco dopo la bella notizia, da alcuni controlli, i medici le hanno diagnosticato un brutto male alle ovaie ad uno stadio ormai avanzato. Per lei non potevano fare più nulla. Così, Casey ha deciso di preparare per i suoi cari un messaggio di addio. Nel post ha scritto:

Una nota ai miei amici: se state leggendo, vuole dire che non ci sono più. Mi dispiace, il motivo è il brutto male tornato alle ovaie al quarto stadio. Vi ho amati con tutto il mio cuore e, ve lo giuro, so bene quanto profondamente fossi amate. I 5 mesi passati con la mia famiglia in Virginia, sono stati semplicemente magici.

L’addio straziante del marito di Casey

Il marito ha anche voluto concludere il post con l’addio a sua moglie ed alla madre di sua figlia. Ha finito scrivendo:

Casey avrebbe voluto terminare il post con una lista di cose che nel corso della sua vita le hanno dato gioia e conforto ed il fatto che non vedrò mai quella lista mi spezzerà il cuore.