Seconda udienza per l'omicidio di Giulia Tramontano, il racconto del Carabiniere e le foto del corpo della 29enne mostrate in aula

Questa mattina si è tenuta nel Tribunale della corte d’Assise di Milano, la seconda udienza per Impagnatiello, l’uomo accusato del delitto della sua compagna Giulia Tramontano. Oggi era il momento dell’accusa, di mostrare tutte le prove raccolte in questi mesi, dai testimoni, ai video ed alle chat.

Il barman era presente in aula, come nella prima udienza. In questa occasione si è mostrato con i capelli più corti e la barba sistemata. I genitori, il fratello e la sorella di Giulia invece, non erano presenti, perché dovranno testimoniare il prossimo 7 marzo.

Durante queste ore, Impagnatiello era seduto nella sua cella. Il pm Alessia Menegazzo ha mostrato alcune sue immagini dei momenti successivi al delitto, quando si è recato anche a casa dell’amante e quelle del corpo di Giulia. L’hanno riconosciuta grazie ad un tatuaggio che aveva sulla gamba.

La sera che il barman ha messo fine alla sua vita, ha cercato di bruciare il corpo. Prima nella vasca da bagno e poi nel box auto. Impagnatiello in quei secondi, quando ha visto le foto, si è messo con la testa bassa tra le mani, è scoppiato in lacrime ed ha sempre tenuto lo sguardo basso.

Delitto di Giulia Tramontano, la testimonianza dei Carabinieri

CREDIT: RAI

In aula erano presenti anche la testimonianza del Carabiniere Antonio Caretti, che ha raccontato cosa ha fatto Impagnatiello quando si è recato in caserma e cosa hanno trovato nella sua macchina. L’agente in aula ha detto: