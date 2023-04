Il segreto nascosto nella cerniera dei jeans: il video è virale su Tiktok

I jeans sono un accessorio di moda ormai irrinunciabile quasi per tutti. Comodi e mai fuori moda, sono stati inventati nel lontano 1800. Il primo pantalone in questo tessuto pare sia stato creato in Italia, a Genova, salvo poi essere spedito in America.

Ed è proprio negli Stati Uniti che il jeans è diventato un capo di successo. Il tutto si deve a Levi Strauss, proprietario di un negozio di San Francisco che vendeva bottoni, fili e tele per tende. In primis questi pantaloni furono inventati per dei minatori ai quali il sarto Jacob Davis decide di applicare dei rivetti di rame per rinforzare le tasche. I due quindi depositano il brevetto dei jeans e Strauss inizia a produrli in serie.

Fonte: web

E ancora oggi i jeans sono immortali e sempre in tendenza. E ancora oggi si arriva a scoprire dei segreti che questo capo possiede. Alcuni anni fa spopolò la scoperta di una tasca segreta o del perché di quel taschino piccolo presente sopra alla tasca normale. Oggi c’è un video pubblicato da un utente su Tiktok che sta spopolando perché ha portato a conoscenza un particolare che non tutti conoscevano e che è molto utile.

Fonte: web

L’influencer TikTok mmmarlo__5862 ha pubblicato un video dove mostra dei jeans e in particolare la zip. Secondo quanto dice l’utente la cerniera lampo dei jeans nasconde un piccolo segreto. Si tratta di un lucchetto che serve a non far scendere la zip tenendola bloccata.

Fonte: web

Farlo è molto semplice: una volta tirata su la zip, basta appiattire il tirante e la chiusura della cerniera sarà assicurata. In questo modo saremo al sicuro da eventuali abbassamenti accidentali della cerniera.

Una scoperta che ha lasciato senza fiato tantissimi amanti dei jeans che non pensavano ad una cosa simile. Incredibile come i jeans continuano a stupire ancora oggi.