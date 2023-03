Sono davvero tante le persone che hanno insultato ed attaccato quelle due persone che durante la camera ardente di Maurizio Costanzo, hanno chiesto dei selfie a Maria De Filippi. Un ragazzo ha anche dovuto cancellare il profilo social, perché sommerso da critiche.

Questo episodio ha sconvolto migliaia di persone e sul web in tanti l’hanno descritto come inopportuno e di cattivo gusto, visto che dietro c’era il feretro del noto conduttore e giornalista italiano.

Tutto è avvenuto nella giornata di domenica 26 febbraio. La camera ardente di Maurizio Costanzo è stata allestita al Campidoglio e sono davvero tante le persone famose e non, che hanno voluto rendergli omaggio.

Tanti sono arrivati anche da fuori Roma, per salutare l’uomo. Maria De Filippi in quell’occasione si è fermata ed ha accettato, sorriso e ringraziato tutti quelli che sono andati da lei per farle le condoglianze.

Tuttavia, due persone arrivate in Campidoglio, oltre a porgerle delle parole di affetto alla moglie in lutto, le hanno anche chiesto dei selfie. Lei non si è tirata indietro e nonostante il dolore per la perdita di suo marito, si è fatta fotografare.

Quelle immagini sono presto diventate virali sui social. Tutti hanno criticato questo gesto descritto come inopportuno e fuori luogo, visto il momento.

L’uomo che si è fatto il selfie con Maria De Filippi ha dovuto cancellare il profilo social

Sono due le persone che hanno chiesto la foto alla conduttrice. Uno di loro vive nel comune di Boretto. I suoi compaesani lo hanno subito riconosciuto.

Infatti poco dopo che l’uomo ha postato quel selfie sul suo profilo social, è stato inondato da critiche ed insulti. Per questo motivo, visto ciò che gli sta accadendo, ha dovuto eliminare anche il suo profilo.

Un testimone ha detto di averlo visto sul treno, mentre tornava a casa e sembrava essere sotto shock per quello che stava vivendo. In tanti in paese però lo difendono, dicendo che nella vita ci sono cose ben più gravi. Anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno commentato l’accaduto, tra questi c’è anche l’amica di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Selvaggia Lucarelli.