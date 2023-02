Sono davvero tante le persone che sono rimaste sconvolte dalle richiesta di alcuni fan a Maria De Filippi, durante la camera ardente allestita in Campidoglio, per Maurizio Costanzo. Sono 2 le persone che dopo averle fatto le condoglianze, hanno anche voluto dei selfie con lei.

La conduttrice nonostante il dolore, non si è affatto sottratta ed ha deciso di accontentare i suoi fan. Tuttavia, quelle immagini hanno presto fatto il giro della rete.

Sono davvero tante le persone che hanno voluto commentare l’accaduto con disprezzo e rabbia. Tra questi c’è anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha voluto pubblicare un post sul suo profilo.

Ci ha tenuto a precisare che lei si sarebbe comportata in un altro modo, mandando direttamente via quelle persone. Proprio sotto a queste foto, è arrivato il commento dell’amica e collega di Maria, Sabrina Ferilli. Ha scritto:

Minimo, perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione… Non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa.