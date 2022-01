Sembra un ragazzino, ma in realtà è un uomo che ha smesso di invecchiare 20 anni fa

C’è un uomo che ha smesso di invecchiare 20 anni fa, quando era un adolescente. Oggi sembra ancora il ragazzino che era due decadi fa. Sembra che il tempo per lui si sia fermato a quelle candeline spente sulla torta. Non è più invecchiato, non ha i segni del tempo che di solito arrivano inesorabili a indicare più o meno l’età di una persona. Qual è il suo segreto?

Denis Vashurin vive in un villaggio che si trova nella regione della Russia orientale di Primorye. Nessuno sa per quale motivo il suo corpo abbia smesso di invecchiare, di fatto congelandosi quando aveva appena compiuti 13 anni.

Tutti lo scambiano per un minorenne, anche se oggi ha superato i 30 anni. In un’intervista ha raccontato che già da bambino non si sentiva come gli altri bambini. All’asilo cresceva più lentamente dei suoi compagni, anche se all’epoca nessuno ha dato importanza alla cosa.

Denis Vashurin ha continuato a studiare, ottenendo ottimi voti a scuola. In alcune cose era più bravo dei coetanei, come è normale. Ma sentiva che in lui c’era qualcosa che non andava, che non sarebbe mai stato come i ragazzi della sua età. E ha iniziato a sentirsi un po’ a disagio per la sua condizione.

Ho pensato a come sarebbe stato tutto, come sarebbe stata la mia vita, quanto sarebbe stato difficile per me.

L’uomo che ha smesso di invecchiare e nessuno sa dare un motivo al fatto

Denis Vashurin oggi ha 32 anni ma non li dimostra per niente. Sta cercando in tutti i modi di capire cosa gli stia accadendo, ma non è mai andato da uno specialista per approfondire.

Denis Vashurin è fidanzato e lavora per una società che fornisce elettricità. Tutti lo conoscono e lo amano, ma non è mai uscito dal suo villaggio, anche se ama andare a caccia e a pesca, lontano da tutti quelli che non lo conoscono per non dover sempre spiegare che sì, ha 32 anni, anche se non li dimostra. Un agente pensava che stesse scherzando quando ha visto la sua carta di identità!