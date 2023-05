Sono ore di ansia ed angoscia quelle che i familiari di Giulia Tramontano stanno vivendo. Nessuno di loro riesce ancora a credere che si sia trattato di un allontanamento volontario, poiché fino a questo momento la 29enne non ha mai fatto cose del genere.

I Carabinieri ed anche i Vigili del Fuoco stanno portando avanti tutte le ricerche del caso. Al momento si stanno concentrando in una zona di campagna vicino a Senago ed anche in alcuni piccoli fiumi del posto.

Giulia ha 29 anni ed è incinta al settimo mese. Si era trasferita nella provincia di Milano, circa 5 anni, ma è originaria di Sant’Antimo, nella provincia di Napoli. Lavora come agente immobiliare per una nota azienda.

I familiari non avendo più sue notizie da sabato sera, sono subito andati in Lombardia, per capire cosa stesse accadendo. Hanno avuto un incontro con il fidanzato, ma la tensione era davvero elevata e da ciò che riportano alcuni media, hanno anche alzato le mani.

Giulia nella giornata di sabato ha scoperto che il ragazzo aveva una relazione parallela. Ha avuto un incontro con il fidanzato e l’altra ragazza ed è proprio qui, che ha scoperto che anche lei era rimasta incinta, ma che aveva scelto di interrompere la gravidanza.

Le ricerche per Giulia Tramontano

Nel suo ultimo messaggio ad una sua amica, ha scritto appunto che era turbata e che sarebbe andata a dormire. Da quel momento di lei si sono perse tutte le tracce.

Il fidanzato ha presentato una denuncia di scomparsa nella giornata di domenica 28 maggio, poiché lui ha affermato di averla vista l’ultima volta quella mattina, prima di andare a lavoro.

La pista dell’allontanamento volontario al momento sembra essere esclusa. Il pm che si sta occupando del caso Alessia Menegazzo ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine senza titolo di reato ed indagati, per ora.

Gli inquirenti hanno ascoltato la testimonianza dei familiari ed anche del fidanzato. Quest’ultimo già padre di un bimbo di 6 anni, ha detto che la donna ha portato via di casa un passaporto, un bancomat e circa 500 euro in contanti.