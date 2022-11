Seppellisce in giardino il suo cane morto ma dopo due giorni torna vivo e vegeto

Una donna ha seppellito il suo cane credendolo morto ma due giorni dopo se lo è ritrovato davanti la porta di casa vivo e vegeto. Com’è possibile? stiamo parlando di miracolo? Non è proprio così e vediamo il perché.

La bizzarra storia arriva dal Regno Unito dove la 26enne Codie Hutton non credeva ai suoi occhi quando davanti la porta di casa si è presentato il suo amato Maisie che credeva morto due giorni prima.

Maisie era stata compagna di vita per ben 9 anni e quando credeva di averla seppellita, aveva allestito anche una piccola tomba in suo ricordo. Ma ad essere seppellita non era stata lei.

Tutto ha avuto inizio la sera del 5 novembre scorso quando la ragazza non riusciva più a trovare la sua cagnolina. La giovane l’ha cercata invano per tutta la notte girando per il quartiere anche insieme a diversi volontari.

I suoi timori di averla persa per sempre sono stati confermati quando su una superstrada lì vicino sono stati ritrovati i resti di un animale, probabilmente investito.

La stazza e il pelo corrispondevano perfettamente a quelli di Daisie. Così per la ragazza non c’è stato altro da fare che raccogliere i resti e seppellirli nel giardino di casa sua.

Due giorni dopo la splendida sorpresa davanti la porta

Quando due giorni dopo Daisie si è presentata davanti la porta di casa, la giovane ha capito che non aveva seppellito lei ma un altro animale.

Si trattava infatti di una volpe investita che solo per puro caso somigliava alla cagnolina. Codie è rimasta ovviamente dispiaciuta per la morte della povera volpe, ma a tempo stesso è apparsa soddisfatta di aver potuto riabbracciare la sua amata cagnolina di 9 anni che è ancora con lei a fargli compagnia. Una bellissima storia per fortuna con in lieto fine.