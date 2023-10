Un fatto di una gravità inaudita quello avvenuto nella serata di venerdì scorso a Preganziol, nel trevigiano. Serena Gambarotto, una barista di Treviso di soli 33 anni, è stata travolta da un pirata della strada che dopo averla investita ha fatto perdere le sue tracce. Trasportata in ospedale in condizioni critiche, la giovane donna si è spenta nella giornata di ieri, sabato 7 ottobre.

Una lista, quelle delle morti sul lavoro e di incidenti stradali che in Italia continua ad allungarsi. Spesso, le due cose coincidono, con persone che perdono la vita nel tragitto casa – lavoro o viceversa.

Un caso del genere si è verificato nella serata di venerdì a Preganziol, piccolo comune di 16mila abitanti della provincia di Treviso, in Veneto.

Una donna molto giovane, Serena Gambarotto, era uscita da poco di casa per recarsi come ogni giorno a lavoro. Era assunta in un bar della zona.

Prima di prendere servizio si è fermata per acquistare le sigarette e, proprio in quel momento, è successo l’impensabile.

Un furgone bianco è arrivato a velocità sostenuta e l’ha travolta in pieno, scaraventandola violentemente sull’asfalto.

Dopo l’impatto, il pirata della strada si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso.

Per Serena Gambarotto non c’è stato nulla da fare

L’incidente è avvenuto sulla strada statale del Terraglio, nei pressi della sala slot “Las Vegas”. Alcuni passanti, notando il corpo inerme della giovane donna a terra, hanno subito allertato i soccorsi che in breve tempo hanno raggiunto il posto.

Serena Gambarotto è stata immediatamente prelevata e trasportata in ospedale, dove i medici hanno tentato per ore e in ogni modo di salvarle la vita.

Purtroppo, nel pomeriggio di ieri, sabato 7 ottobre, il cuore della giovane donna si è fermato per sempre.

Il caso è ora etichettato, dunque, come omicidio stradale. Al responsabile, inoltre, verrà contestato anche il reato gravissimo di omissione di soccorso.

Le forze dell’ordine sono alla ricerca di ogni informazione utile a rintracciare il conducente del furgoncino bianco. Per farlo hanno ascoltato testimoni e stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza della zona.

Indiscrezioni parlano di un uomo di circa 60 anni, forse della zona, che al momento non è ancora stato rintracciato e fermato.