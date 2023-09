Un episodio davvero molto grave è quello che è avvenuto nella serata del 31 agosto, nel piccolo comune di Polesella. Valeria Spinu una ragazza di soli 19 anni, ha avuto un grave sinistro mentre era in bici ed è deceduta davanti agli occhi della sua bimba di 3 anni.

La famiglia di origine moldave era in Italia in visita ad alcuni parenti, con lei c’era anche il marito. L’uomo molto probabilmente era in casa e la donna era uscita con la figlioletta.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 31 agosto. Precisamente lungo la strada statale 16, di Polesella, che si trova nella provincia di Rovigo.

Da ciò che è emerso la donna era in bici e con lei c’era anche la sua bambina. Tuttavia, all’altezza di un incrocio è avvenuto l’impensabile.

Un uomo di origine russe, che era a bordo della sua moto, ha travolto ed investito la donna. I due veicoli si sono scontrati molto violentemente ed i passanti, nel capire la gravità della situazione, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Sul posto insieme ai medici, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Questi ultimi per fare tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore.

Il decesso di Valeria Spinu dopo il grave sinistro

I medici intervenuti, hanno cercato di rianimare la ragazza a lungo, però si sono presto resi conto che non c’era ormai più nulla da fare. Valeria ha perso la vita sul colpo, nell’impatto e non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La figlia di 3 anni, purtroppo ha assistito a tutta la scena. Non ha riportato traumi gravi, ma si trova lo stesso ricoverata in ospedale, perché sotto shock.

Anche l’uomo alla guida della moto è ricoverato all’ospedale di Padova, poiché nel sinistro ha riportato delle contusioni. Ora saranno solo le ulteriori indagini a ricostruire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.