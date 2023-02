Un lutto gravissimo ha colpito il mondo del cinema e della recitazione italiana, in particolare quella napoletana. Sergio Solli, che nella sua carriera ha lavorato con giganti come Eduardo De Filippo, Massimo Troisi e perfino Woody Allen, si è spento all’età di 75 anni.

Napoletano di sangue e di cuore, Sergio Lolli nacque nei quartieri spagnoli del capoluogo campano il 19 novembre del 1944. Da giovane lavorò come parrucchiere, ma al contempo aveva già iniziato a coltivare quella che allora era più che altro una passione per il teatro.

A notarlo e a puntare su di lui, fin dalla metà degli anni settanta, il grande, immenso Eduardo De Filippo. Un incontro che ha cambiato la vita di Sergio e che in diverse occasioni ha anche raccontato. Come nell’intervista rilasciata a La Repubblica, nella quale dichiarò:

Quando arrivai al cospetto di Eduardo ero pietrificato. In realtà non pensavo a fare l’attore, ma volevo solo sentirmi dire da lui che ero bravo.

Da lì iniziò una lunga collaborazione tra i due. Il regista napoletano ha voluto Sergio Lolli in molti dei suoi lavori, rendendolo celebre.

De Pretore Vincenzo (1976), Gli esami non finiscono mai (1976), Natale in casa Cupiello (1977), Le voci di dentro (1978), Gennareniello (1978), Il sindaco del rione Sanità (1979), Quei figuri di tanti anni fa (1978), Il contratto (1981). Queste le commedie di De Filippo in cui Sergio recitò a cavallo degli anni 70 e 80.

Sergio Lolli al cinema e in tv

Non solo teatro, ma anche televisione e cinema. Sergio Lolli è considerato uno degli ultimi esponenti massimi della drammaturgia napoletana.

Negli anni ha avuto il piacere e il merito di lavorare anche con altri grandissimi registi e artisti, come Massimo Troisi, Luciano De Crescenzo, Carlo Vanzina e, nel 2012, con Woody Allen.

Nel 2014 e nel 2017 ha recitato in Smetto Quando Voglio e Smetto Quando Voglio: Laurea ad Honorem del regista Sidney Sibilia.

Ad annunciare il suo decesso, avvenuto nella mattinata di oggi, ci ha pensato il regista e amico Bruno Garofalo, che sui social ha scritto: