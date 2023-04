Si voleva sottoporre ad un intervento per perdere peso Shannon Bowe, la ragazza di soli 28 anni che ha perso la vita durante quella delicata operazione. I tentativi dei medici di aiutarla sono risultate essere del tutto inutili e non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Dal momento in cui la notizia ha iniziato a circolare sui social, sono davvero tante le persone che hanno voluto ricordare la ragazza. Tra questi messaggi c’era anche quello del suo fidanzato.

Shannon viveva in Scozia con la famiglia e tutti quelli che le volevano bene. Aveva un problema con il suo peso ed è per questo, che per riuscire a perderlo, ha deciso di recarsi in Turchia.

Voleva sottoporsi ad un intervento di bendaggio gastrico ed ha scelto di farlo lì, per risparmiare dei soldi. Al momento non è ancora chiaro in quale clinica si è affidata.

Tuttavia, è proprio durante l’intervento che ci sono state delle complicazioni, non è ancora chiaro quali, che purtroppo hanno portato al suo improvviso decesso. I medici non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

La famiglia ora si è affidata all’Ambasciata locale per avere notizie e soprattutto per sapere cosa fare in questa situazione così delicata. In poche ore si sono trovati a fare i conti con una perdita prematura e straziante.

Il messaggio del fidanzato di Shannon Bowe sui social

Da quando la notizia ha iniziato a circolare sui social, sono davvero tante le persone che hanno voluto ricordare la giovane. Il suo fidanzato Ross Stirling ha scelto anche lui di affidare al web un messaggio per la fidanzata. Nel post ha scritto:

Dormi bene angelo mio, io ti amerò per sempre!

I suoi cari ora sono in attesa di far arrivare il corpo a casa e chiedono anche verità e giustizia. Non è ancora chiaro cosa è accaduto in quella clinica, ma in tanti affermano che questi interventi sono delicati e purtroppo, possono portare a gravi complicazioni.