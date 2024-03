Sharon Bonillo non ce l’ha fatta: la 19enne era rimasta gravemente ferita in un incidente lo scorso 7 marzo

Dopo quattro giorni di agonia si è spenta per sempre Sharon Bonillo. La ragazza, che aveva solo 19 anni, era rimasta gravemente ferita in un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 7 marzo vicino a Taranto. Una miriade di messaggi di cordoglio hanno invaso i social nelle ultime ore.

Credit: Facebook

Una città intera, quella di Taranto, è sotto shock per la notizia che si è diffusa in queste ore, riguardo la morte di una giovane del posto di soli 19 anni. Il suo nome era Sharon Bonillo ed è morta dopo 4 giorni di agonia in ospedale.

Una serata con le amiche di relax e divertimento. Questo doveva essere per Sharon e altre tre ragazze molto giovani quella dello scorso giovedì 7 marzo. Erano tutte e quattro a bordo di una Fiat 500 bianca e stavano percorrendo la strada che collega Tramontano a Taranto.

Credit: Facebook

Per cause ancora da chiarire, la vettura si è prima scontrata contro un’altra auto, una Opel Corsa, e poi ha impattato violentemente contro un palo di cemento e si è ribaltata. Lo scenario è apparso immediatamente tragico, con la citycar ridotta ad un ammasso di lamiere.

Credit: Facebook

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme ai soccorritori medici, hanno lavorato a lungo per estrarre le quattro giovani dall’abitacolo e da subito ci si è accorti che ad avere la peggio era stata Sharon. Trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunciata di Taranto, per lei i dottori hanno messo in campo ogni sforzo nei giorni successivi per tentare di salvarla.

Gli amici, i conoscenti, ma anche tanti altri cittadini hanno pregato e sperato a lungo che la 19enne potesse riprendersi. E invece poche ore fa si è diffusa la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere, quella della sua morte.

Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio, dolore, le fotografie, i video che in queste ore stanno invadendo i social e in particolare il profilo di Sharon. Una ragazza che aveva ancora una vita intera davanti e che invece non potrà realizzare tutti i sogni che aveva.