Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto a Taranto nel pomeriggio del 24 dicembre, il giorno della Vigilia di Natale. Ad avere la peggio purtroppo 2 ragazzi di 22 e 24 anni, fidanzati, che erano a bordo della stessa auto, che è rimasta coinvolta nel sinistro.

Gli agenti intervenuti sul posto al momento stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e capire come è avvenuto il dramma e soprattutto le eventuali responsabilità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di domenica 24 dicembre. Precisamente in via Michele Pierri, che si trova vicino l’ospedale San Cataldo, alla periferia di Taranto.

I due fidanzati erano a bordo della stessa auto, una Bmw. Al momento non è ancora chiaro dove erano diretti.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, sono rimasti coinvolti nel sinistro. Sono ben 4 i mezzi che si sono scontrati: un furgone, una Kia ed una Lancia Delta.

La Bmw con a bordo i due ragazzi, dopo l’impatto con gli altri veicoli, ha continuato la corsa, finendo poi fuori strada per circa 100 metri. Ha finito la corsa con la parte di lato, contro un albero che costeggia la carreggiata.

Incidente a Taranto, il decesso dei due giovani e le condizioni degli altri

I sanitari sono presto intervenuti sul posto. Hanno avuto bisogno dell’aiuto dei Vigili del Fuoco per liberarli dalle lamiere dell’auto andata completamente distrutta. Tuttavia, per la ragazza di 22 anni, i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Il fidanzato di 25 anni invece, ha riportato anche lui gravi traumi. Purtroppo poco dopo l’arrivo dei medici, anche lui ha perso la vita. I tentativi di rianimarlo, sono risultati essere del tutto vani.

Nel frattempo le forze dell’ordine, dopo aver chiuso la strada al traffico per diverso tempo, hanno preso tutti i rilievi del caso. Ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica e sopratutto le eventuali responsabilità da parte dei 4 automobilisti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo sinistro che ha portato a due strazianti perdite.