Dolore infinito a Torino per la morte improvvisa di Sharon Germano: la giovane è stata investita da un'auto ed è morta poco dopo in ospedale

La città di Torino, nelle prime ore della mattinata di ieri, giovedì 3 febbraio, è stata travolta da una devastante notizia. Sharon Germano, giovane di soli 31 anni, ha perso la vita dopo un tremendo incidente stradale avvenuto appunto nel capoluogo piemontese. Un’auto l’ha investita e lei è deceduta poco dopo il suo arrivo all’ospedale. Si indaga sulla dinamica del sinistro stradale.

Giovane, bella e con una vita davanti piena di sogni e speranze. Tutto purtroppo spezzato in pochi attimi di puro terrore.

Sharon era uscita di casa e si trovava ad attraversare a piedi l’angolo tra via Druento e Via Treves, a Torino. Purtroppo un automobilista che stava transitando in quel momento non si è accorto di lei e l’ha travolta in pieno a velocità piuttosto sostenuta.

Le condizioni della ragazza sono apparse subito tragiche. Il conducente della BMW che l’ha investita si è accorto subito di ciò che era successo, ha fermato l’auto ed è sceso subito a prestare i primi soccorsi.

Sempre lui ha anche chiamato i soccorritori del 118, che tempestivamente hanno raggiunto il luogo del sinistro stradale.

Gli infermieri dell’ambulanza hanno subito caricato la 31enne a bordo dell’ambulanza e l’hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso più vicino, dove i medici erano già pronti ad attenderla.

Quest’ultimi hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita. Ma i loro sforzi immani non sono serviti a nulla. Troppo gravi i traumi riportati, che alla fine ne hanno causato il decesso pochi minuti dopo il suo arrivo nel nosocomio.

Aperta un’indagine per la morte di Sharon Germano

Sharon Germano aveva molti amici, che al risveglio sono rimasti sconvolti nell’apprendere quanto capitato alla loro amica. In tantissimi hanno invaso il suo profilo Facebook con foto di bei ricordi insieme e messaggi di addio molto commoventi.

Nel frattempo le autorità, giunte sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso, stanno ora indagando per fare maggiore chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

L’automobilista, trasportato in forte stato di shock in ospedale, è stato sottoposto a tutti gli esami necessari, come le analisi per rintracciare eventuali tracce di alcool o stupefacenti nel suo sangue.

I funerali di Sharon dovrebbero tenersi nella giornata di domani, sempre a Torino.