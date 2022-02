Un episodio davvero terribile è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 3 febbraio. Purtroppo un bimbo di appena 2 anni, chiamato Adam è precipitato da una finestra all’ottavo piano ed è morto sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi dei medici intervenuti per salvarlo.

Una vicenda straziante che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i suoi familiari. La zia e la nonna sono ora ricoverate in ospedale, in stato di shock, poiché hanno avuto un malore improvviso.

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, giovedì 3 febbraio. Precisamente in una palazzina che si trova in via Pacini 1, nel quartiere Barriera, a Torino.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il piccolo era stato affidato dai genitori ai suoi nonni. Dovevano fare delle commissioni ed avevano intenzione di lasciarlo solo per breve tempo.

In casa con il bambino c’erano la nonna e la zia. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che le due donne fossero in un’altra stanza, quando all’improvviso il piccolo è andato nel soggiorno e si è arrampicato su un divano, che era sotto una finestra aperta.

È proprio a quel punto che il piccolo si sarebbe sporto troppo ed avrebbe perso l’equilibrio. È precipitato per un’altezza di circa 20 metri. I vicini quando si sono resi conto della tragedia, hanno allertato in fretta il 118. Sul posto è arrivata la Croce Verde di Villastellone, ma a causa della caduta, per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Le ipotesi sulla morte del bimbo di 2 anni caduto da una finestra all’ottavo piano

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica di questo terribile episodio. Tuttavia, l’ipotesi più plausibile al momento, sembra essere quella di un incidente.

Una vicenda simile è avvenuta lo scorso 14 gennaio, sempre nella città di Torino. Purtroppo in questo caso ha perso la vita una bimba di soli 3 anni, chiamata Fatima Skika.

Per il decesso di questa piccola è ora in carcere il compagno della madre, Azhar Mohassine. Questo perché da una ricostruzione, sembrerebbe che l’uomo l’abbia gettata volontariamente dal ballatoio della palazzina, dopo una lite con la mamma e perché alterato a causa dell’alcol che aveva bevuto.