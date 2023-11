Stava camminando insieme al marito e ad alcuni amici all’Isola dei Gabbiani, nel comune di Ariano Polinese, quando è stata colpita da un malore improvviso. Michela Scaboro, originaria di Treviso e residente a Istrana, ha perso la vita all’età di 52 anni.

Nella zona, difficile da raggiungere, sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco. Sono arrivati da Michela Scaboro con l’ausilio di un gommone.

I soccorritori hanno cercato di rianimarla, ma per la donna di 52 anni era già troppo tardi. Non hanno potuto fare nulla per salvarla e sono stati costretti a dichiarare il decesso davanti agli occhi increduli del marito.

Michela era molto conosciuta e stimata nel comune di Istrana. Era un’impiegata e mamma di tre figli di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Anche il marito è molto conosciuto nella zona, Roberto è un architetto che ha collaborato per tanto tempo con l’amministrazione comunale.

Numerosi i messaggi di cordoglio per Michela Scaboro

Sono numerosi i messaggi che l’uomo sta ricevendo, in supporto anche dei suoi figli, in questo momento di straziante dolore. L’intera comunità ricorda Michela per la meravigliosa persona che si è sempre dimostrata, lascia un vuoto immenso nei cuori di tutti coloro che la conoscevano.

Non è chiaro se verrà disposta l’autopsia. L’esame potrebbe essere fondamentale per una conferma di quanto accaduto. I risultati potrebbero stabilire l’esatta causa del decesso di Michela Scaboro.

Messaggi di cordoglio e vicinanza anche dall’intera Italia, dopo che la notizia si è diffusa attraverso i social network.

Quella di Michela è un’altra storia che si aggiunge alle tristi notizie degli ultimi giorni. Come quella che arriva da Roma, dove Oscar Rossello si è spento a soli 33 anni mentre era a bordo della sua Land Rover o a quella di Mirko Pacioni, il giovane papà di 3 figli, che si è spento a 34 anni in un drammatico sinistro stradale. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.