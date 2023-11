Il papà di 34 anni ha perso la vita in un drammatico sinistro stradale. Mirko Pacioni stava percorrendo via Portuense a Fiumicino, quando è accaduto l’imprevedibile. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’uomo e di individuare testimoni che possano aiutarli a capire cosa sia accaduto lo scorso 2 novembre.

Mirko Pacioni era un gommista che lavorava a Fiumicino e che da poco aveva comprato casa insieme alla moglie Francesca e ai loro tre bambini. Tutti in queste ore lo stanno piangendo e lo stanno ricordando sui social come un gran lavoratore e un papà meraviglioso. La mamma dei suoi figli si è ritrovata, all’improvviso, travolta da un dolore insopportabile e dovrà crescere tre bimbi senza più il supporto del loro padre. Gli amici hanno deciso di compiere un bellissimo gesto per aiutarla e supportarla mentre affronta la difficile vita che si è ritrovata davanti. Hanno dato vita ad una raccolta fondi e sono già riusciti a raggiungere 25 mila euro.

Mirko era un uomo generoso ed amato da tutti. Il 2 novembre 2023 è rimasto vittima di un tragico incidente stradale che gli ha tolto la vita all’età di 34 anni. Lascia la moglie Francesca e 3 figli. La famiglia di Mirko si trova ora in una condizione di grande sofferenza. Francesca, seppur circondata dall’affetto dei suoi cari, deve affrontare il dolore della perdita, la crescita dei suoi bambini e far fronte alle necessità quotidiane. Abbiamo quindi deciso di aprire questa raccolta fondi per sostenere la famiglia di Mirko. Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità e solidarietà.

Il sostegno per la raccolta fondi è arrivato anche da parte del Comitato di Quartiere Parco Leonardo, dove i due convivevano. Mirko era un tesserato dell’associazione. Tutti lo stimavano e lo conoscevano, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro stradale, per dare delle risposte ai suoi cari e per stabilire ogni eventuale responsabilità. Il papà di 34 anni lascia tre bambini, che ora dovranno crescere senza di lui, forse senza ancora sapere che non potranno mai più riabbracciarlo.