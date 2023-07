Una storia tristissima che arriva dalla città di Modesto e che in pochi giorni si è diffusa in tutto il mondo. Christine Chavez, mamma di un bimbo di soli 9 anni, ha perso la vita dopo essersi addormentata in un parco, investita da un tosaerba.

Un dipendente comunale stava tagliando l’erba nel Beard Brook Park e non si è reso conto di quella donna che si era addormentata tra l’erba folta. L’uomo ha raccontato di essersi reso conto di averla investita, solo dopo aver proceduto in avanti. Quando ha capito la gravità di cosa era appena accaduto, ha subito chiamato i soccorsi.

Gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare Christine Chavez. La mamma era già deceduta. Gli inquirenti hanno aperto le indagini e dopo aver interrogato il dipendente comunale, hanno dichiarato che: “L’operaio ha detto di non aver visto la donna addormentata fino a quando non ha notato un corpo nell’erba che aveva già attraversato”.

La famiglia di Christine Chavez chiede giustizia

La famiglia della 27enne ora chiede giustizia. La sorella di Christine crede che tutto sia accaduto perché era una delle tante senzatetto del posto. Alcuni clochard hanno raccontato di averla vista lavarsi i capelli in un bacino e poi sistemarsi tra l’erba per dormire. Anche il fratello sta lanciando diversi appelli in queste ore: “Non se lo meritava. Era una persona amata, ma voleva essere libera. Vogliamo che le leggi cambino in modo che non accada di nuovo. Indipendentemente dal fatto che siano clochard, dovrebbero essere trattate come qualsiasi altra persona”.

Non sono molte le informazioni sulla vicenda e sulla vita di questa donna di 27 anni, ma la notizia di come la sua vita è stata spezzata per sempre, in poche ore, ha fatto il giro del mondo attraverso i social network.