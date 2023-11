Si chiamava Katia Ingrosso, la mamma di 34 anni che ha perso la vita nel sonno, mentre dormiva accanto alla sua bambina di soli 4 mesi. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine, vogliono capire la causa dell’inaspettato e improvviso decesso della giovane infermiera.

Gli investigatori hanno richiesto tutte le cartelle cliniche di Katia Ingrosso e hanno risposto l’esame autoptico, i cui risultati potrebbero aiutarli a far luce sulla verità. È stato il marito a fare la drammatica scoperta. La moglie non si non si alzava nonostante la loro bambina di appena quattro mesi aveva iniziato a piangere. Una volta avvicinatosi alla neo mamma, si è reso conto che non respirava. Il papà ha subito lanciato l’allarme al 118, ma nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, per Katia non c’era ormai più nulla da fare.

La patologia di Katia Ingrosso: indagini in corso

La famiglia ha raccontato di una patologia tiroidea che aveva colpito la 34enne nell’ultimo periodo, Ma lei stessa aveva rassicurato tutti i suoi cari. Non era nulla di grave. Tuttavia, gli agenti vogliono capire se questa condizione possa essere collegata in qualsiasi modo al suo improvviso decesso. Non solo, vogliono anche visionare tutte le cartelle cliniche della gestazione della mamma.

Katia Ingrosso lavorava come infermiera all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dopo che lei stessa aveva richiesto il trasferimento per stare vicino al marito. Tuttavia, erano mesi che i suoi colleghi non la vedevano, per via della gravidanza e della maternità. Nessuno riesce a spiegarsi la sua improvvisa ed inaspettata scomparsa, la notizia ha sconvolto l’intera comunità e straziato il cuore di tutti coloro che la conoscevano e le volevano bene.

La famiglia ha presentato una denuncia, per permettere agli inquirenti di avanti con le indagini e dare loro una risposta su quanto accaduto. Katia era già mamma di una bambina di poco più di 2 anni e da 4 mesi aveva accolto la sua secondogenita.