“Una mamma coraggio”, è così che oggi tutti ricordano Federica Rizzi. Una mamma originaria della provincia di Udine, che per anni ha lottato contro una brutta malattia e che alla fine non è riuscita a sconfiggere. Ha spezzato la sua vita soli 48 anni.

Federica Rizzi ha scoperto la terribile diagnosi nel 2014 e da quel momento non si è mai arresa, non ha mai smesso di combattere né di sorridere.

Ha dovuto affrontare ben 26 interventi, spesso anche lunghi. Nonostante tutto, ha continuato a mostrare la sua forza, a combattere per vedere crescere i suoi figli e a sorridere. Tutti l’apprezzavano proprio per la sua empatia, riusciva ad entrare in contatto con qualsiasi persona e ad instaurare subito un bellissimo rapporto.

Le parole del marito di Federica Rizzi

Il marito Ugo Zucchiatti l’ha definita come una persona intimamente buona e una guerriera che ha lottato contro la sua malattia per stare vicino ai loro due figli. Una donna che non voleva affatto arrendersi.

Aveva un gruppo di amiche che le sono state molto vicine ed era molto apprezzata e stimata nella nostra comunità. Siamo profondamente riconoscenti a tutte le persone che le sono state vicine, tutti i medici, il personale sanitario e tutte le amiche e gli amici che ci sono sempre stati.

Federica Rizzi è morta domenica all’interno dell’hospice di Udine. I funerali sono stati celebrati ieri, mercoledì 6 luglio, alle ore 17:00, nella chiesa parrocchiale di Colugna.

La perdita di questa mamma coraggio ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che la conoscevano, che l’amavano e che in tutti questi anni l’hanno sostenuta durante la sua battaglia. Immenso il ringraziamento ai medici, al personale sanitario e a tutti gli amici presenti.

Federica Rizzi ha ricevuto un sostegno che la sua famiglia non dimenticherà mai. Lascia nel dolore la mamma Gabriella, il marito Ugo, i due figli Pierluigi e Gabriele e tutti i parenti.