Si è spenta la nonna più anziana d’Italia È morta la nonna più anziana d'Italia. Ecco di dove era e quanti anni aveva.

È stata soprannominata la nonna più anziana d’Italia, dallo scorso dicembre. Il suo nome era Valesca Tanganelli ed è morta all’età di 112 anni e 241 giorni. Questa nonna era di Borgo Buggiano e le è stato assegnato il titolo della più anziana d’Italia, dopo che l’11 dicembre si è spenta Anna Benericetti, all’età di 113 anni.

Valesca è nata nel 1907 a Firenze e dopo gli studi, una volta laureata, si è trasferita a Borgo Buggiano, dove ha lavorato come professoressa e poi come preside e dove ha conosciuto un dottore, con il quale si è spostata ed ha avuto due figli.

Ciò che la caratterizzava era il suo amore per la Fiorentina. Amava seguire la sua squadra del cuore ed andare allo stadio. Ha continuato a farlo fino agli anni ’90.

L’insegnamento e lo studio sono sempre stati di vitale importanza per Valesca, tanto che una volta andata in pensione, si è iscritta all’università per persone in età senile.

Il suo funerale è stato celebrato il 5 marzo alle ore 15:00 e in tanti sono andati a darle l’ultimo saluto e si sono stretti intorno al dolore della famiglia.

La donna denominata la più anziana del mondo, prima di Valesca, si chiamava Anna Benericetti ed era nata nel 1906. Viveva a Forlì. Si è spenta lo scorso dicembre, dopo essere stata ricoverata per una brutta tosse, a 113 anni.

Aveva denetuto il titolo, da giugno del 2019, in seguito alla morte di Maria Giuseppa Robucci, morta all’età di 116 anni.

La notizia della scomparsa della decana d’Italia è ovunque sul web e tanti, con dispiacere, le stanno lasciando l’ultimo saluto.

