Era diventata mamma da pochi mesi e non potrà mai più abbracciare la sua bambina. Maddy Anholt, star della tv e della radio britannica e noto volto dell’associazione Women’s Aid per i diritti delle donne, ha perso la sua battaglia. Si è spenta a soli 35 anni a causa di un tumore al cervello.

Il suo volto è conosciuto in tutto il mondo, lavorava con la Bbc, per ITV e Channel 4. Aveva lavorato, in passato, anche con famosi attori. L’apice del successo lo aveva raggiunto nel 2015, quando Maddy Anholt aveva avviato una raccolta fondi per andare in Scozia e trovare un fidanzato. Le numerose critiche le avevano permesso di ottenere un invito nella trasmissione This Morning. E proprio grazie a quella intervista, era riuscita a conquistare l’affetto e l’ammirazione del pubblico britannico.

Ha lavorato in tv e alla radio per anni, mentre dall’altra parte è riuscita a costruirsi la vita che aveva sempre sognato. Ha trovato marito e insieme hanno accolto il frutto del loro amore: una bellissima bambina nata pochi mesi fa.

Il racconto del marito di Maddy Anholt

La donna, tuttavia, non aveva mai rivelato la sua malattia. Gli unici ad esserne a conoscenza erano i suoi familiari. Voleva affrontare la sua battaglia nella privacy e circondata solo da coloro che l’amavano e la sostenevano ogni giorno. Solo dopo la triste notizia della sua scomparsa, il marito ha raccontato il suo calvario attraverso i social network. Ecco le sue parole: