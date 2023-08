“È stato più facile quando ha avuto il tumore”. La moglie di Daniele Bossari racconta la seconda battaglia del conduttore e quello che ha affrontato

Filippa Lagerbäck è tornata a parlare del momento più difficile del suo matrimonio con Daniele Bossari. Nonostante la sua situazione, la conduttrice gli è sempre rimasta accanto, in ogni istante della malattia e durante uno dei suoi momenti più bui.

La moglie di Daniele Bossari e madre della figlia Stella, si è lasciata andare ad una lunga intervista con il Corriere della sera. Sono stati anni difficili per il loro matrimonio, ma oggi il peggio è passato ed è tornata la serenità.

Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato. La sofferenza mentale è complessa, non ci sono terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua serratura, era lui che doveva trovare le risposte giuste.

Un momento che non è stato affatto facile nel rapporto tra i due vip. Ma l’amore è anche questo, tenersi la mano nei momenti più bui e ritrovare insieme la luce.

Oggi Daniele Bossari sta bene

Oggi, Daniele Bossari sta bene, ha ritrovato la serenità dopo quella dura lotta contro il tumore alla gola. Si è ritrovato sommerso dalla paura, dalle incertezze, dalla consapevolezza che avrebbe potuto non farcela. Più volte ha ringraziato Filippa per l’aiuto e il sostegno, lo faceva sorridere anche quando non ce n’era alcun motivo.

All’inizio mi sembrava di vivere in un incubo, si disintegrano tutte le certezze. Il primo risultato è la distruzione dell’ego, di colpo non puoi più fare niente se non affidarti agli altri. L’ironia di Filippa, la capacità di farmi ridere fino alle lacrime, velocissima nel fare le battute su tutto e questa cosa non l’avevo trovata in nessuna. Lei c’è sempre stata e quando dico sempre, è sempre.

Daniele Bossari si è affidato alla preghiera e si è rifugiato nell’amore di sua moglie. Non è stato facile affrontare le cure invasive e oggi ha deciso di raccontare apertamente la sua battaglia, perché spera di essere di sostegno per altre persone che stanno lottando proprio come lui. Lui stesso mentre cercava di realizzare che davvero c’era un mostro dentro di sé, cercava sul web storie simili che avessero un lieto fine. Ne aveva bisogno, doveva aggrapparsi alla speranza.