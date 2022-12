Laura Cionci, artista di soli 41 anni, ha perso la sua lunga battaglia. A dare la triste notizia sono stati i suoi soci della Waiting Posthuman Studio, che si occupa di ricerca tra arte, architettura, filosofia e passione.

Azzurra Muzzonigro e Leonardo Caffo hanno salutato Laura Cionci sui social.

Laura è volata in cielo a ballare come ha sempre fatto, il ritmo della vita che ha saputo trasmettere a tutti noi. Questo progetto è nato con lei si e bloccato quando ha iniziato a stare male.

Sulla pagina Facebook, Azzurra ha aggiunto:

Sister ora la tua energia può volare libera a far danzare tutte le stelle dell’universo. Tu per me sei la vita in tutte le sue forme, sei la profondità ancestrale della terra, la leggerezza dell’ironia che spiazza, sei la forza travolgente della verità senza ipocrisia, senza dispersione di energia, sei la sorella che non ho mai avuto ma che ho scelto di avere. Grazie a te sono quella che sono oggi. Grazie a te la sorellanza, la cura e l’amore…..

…. Ora vola finalmente libera, per me tu sei l’amore che muove il sole e le altre stelle. Ti amo sister.