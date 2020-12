Si è spenta un’altra grande star: addio Ann

Ann Reinking, la nota ballerina, attrice e coreografa americana, vincitrice del Tony Award (premio per l’eccellenza nel teatro di Broadway), si è spenta all’età di 71 anni in modo improvviso. La cognata ha raccontato che la famosa star si era recata a trovare suo fratello.

È morta nel sonno, durante la sua permanenza in un hotel a Woodinville, nello stato di Washington. La causa della morte non è però ancora stata resa pubblica.

Chi era Ann Reinking

Credit video: Ooobaby Muscal – YouTube

Ann Reinking è nata il 10 novembre 1949 a Seattle. Suo padre Walter era un ingegnere idraulico, mentre sua madre Frances era una casalinga. Iniziò a studiare danza all’età di 8 anni. Al termine degli studi, si trasferì a New York, dove per lei iniziò una nuova e gratificante vita.

L’apice del suo successo, arrivò all’età di 27 anni, grazie all’interpretazione del personaggio Roxie Hart, nel musical di successo “Chicago“. Il pubblico si innamorò del suo talento e della romantica trama del musical che accompagnò il suo successo, ma anche della sua storia dietro i riflettori. Infatti, durante quegli anni, Ann Reinking si ritrovò coinvolta sentimentalmente con Bob Fosse, il noto coreografo e sceneggiatore statunitense.

L’attrice, nel suo ruolo, sostituì Gwen Verdon, l’ex moglie di Bob Fosse.

Dopo decenni, all’età di 40 anni, Ann tornò di nuovo ad interpretare il ruolo di Roxie, ma questa volta era diventata lei stessa una talentuosa coreografa e si occupò dell’intero spettacolo.

Grazie al revival, l’attrice vinse il premio Tony Award per la migliore coreografia. I suoi passi di danza furono un’ispirazione al lavoro di Bob, morto nel 1987, all’età di 60 anni.

Fosse influenzò un’intera generazione e anche negli anni successivi, la Reinking cercò di mantenere vivo il suo ricordo. Nel 1999 diresse il musical “Fosse“, vincendo di nuovo il Tony Award.

Recitò anche in alcuni noti film, come All That Jazz.

L’attrice si è sposata quattro volte ed ha avuto un figlio, Christopher, dal suo terzo matrimonio con un uomo d’affari di nome James Stuart.