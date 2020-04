Si potrà andare al mare quest’estate? La risposta di Angelo Borrelli Emergenza sanitaria e mare: la domanda fatta ad Angelo Borrelli

L’emergenza sanitaria ha fatto sorgere notevoli domande, gli italiani vogliono sapere quando potranno tornare a vivere la loro vita, quando i loro figli potranno tornare a scuola e tra le domande, adesso, vogliono sapere se quest’estate potranno andare al mare. La domanda è stata rivolta, durante la conferenza stampa della Protezione Civile, al capo del dipartimento Angelo Borrelli, che ha risposto così:

“Non so rispondere ma credo che nessuno sappia rispondere, proviamo a chiedere al professore Antonelli, se dal punto di vista scientifico lui ci può dare una una risposta. Professore che dici?”

Angelo Borrelli ha passato la palla professor Massimo Antonelli, direttore del dipartimento emergenza e rianimazione del Policlinico Gemelli:

“In tutta onestà penso che nessuno veramente lo sappia e quindi qualsiasi risposta che dia un dettaglio preciso, non sarebbe molto attendibile”.

In diretta a Rai News, il sottosegretario del ministro ai beni culturali e turismo, Lorenza Bonaccorsi ha dichiarato che stanno lavorando per far sì che la gente quest’estate possa andare al mare. Stanno lavorando dal punto di vista amministrativo, per gli stabilimenti e prendendo in considerazione tutte le norme del distanziamento che andrebbero seguite.

Non si parla però ancora di certezze, quindi la risposta alle domande degli italiani, non può essere ancora data.

Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha consigliato di aspettare a prenotare le vacanze estive.

Negli ultimi giorni stanno girando delle immagini, di spiagge con ombrelloni e sdraio, separati da dei recinti di plexiglass. Sono foto, immagini, ma niente di reale. Non è ancora noto se si potrà andare al mare, non è ancora noto se si dovranno sistemare gli ombrelloni a distanza di metri gli uni dagli altri, non è noto se potranno essere aperte le aree gioco comuni, così come non è noto se si potrà fare il bagno.

Sono domande, che per avere risposte, dovranno aspettare.