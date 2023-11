Si reca in ospedale per dei controlli, Mariagrazia Ciccolella muore durante la TAC

Mariagrazia Ciccolella si era recata in ospedale per sottoporsi a dei controlli, è morta tra le mura della struttura a soli 43 anni

Mariagrazia Ciccolella ha perso la vita a 43 anni. La comunità di Pettorano Sul Gizio è sconvolta. La donna si era recata all’ospedale di Sulmona, per sottoporsi a dei controlli prescritti dal suo medico di famiglia.

Si è sentita male mentre si trovava nella struttura sanitaria. I medici hanno fatto il possibile per salvarla, ma ogni tentativo è stato vano. Nel giro di un’ora la sua situazione è precipitata ed è sopraggiunto il decesso.

Mariagrazia Ciccolella non era stata bene nei mesi precedenti, così il medico aveva deciso di prescriverle una lista di esami di controllo. Aveva bisogno della giusta cura, per tornare alla sua vita di sempre. La 43enne era una conosciuta ristoratrice del posto.

Dopo aver raggiunto l’ospedale, la donna è stata mandata nel reparto di radiologia per la TAC. Proprio durante l’esame, ha accusato un malore improvviso. I medici hanno attivato subito il protocollo d’emergenza e hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita. La donna è stata subito trasferita nel reparto di rianimazione, ma dopo un’ora di tentativi, i dottori sono stati costretti ad arrendersi e a dichiarare il decesso.

Non è chiaro cosa le sia accaduto, quell’improvvisa crisi ha spezzato la sua vita in pochissimo tempo. Per Mariagrazia Ciccolella non c’è stato nulla da fare.

La comunità è sconvolta, tutti conoscevano Mariagrazia per via del suo lavoro da ristoratrice nel ristorante di famiglia Il Torchio. Sul web sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio, pubblicati da tutti coloro che hanno voluto salutarla per l’ultima volta. Anche il Primo Cittadino si è stretto al dolore della famiglia: