Si trovava in quella città per lavoro, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile ed all’arrivo dei sanitari per Susanna Oddi non c’era ormai più nulla da fare. La giovane traduttrice italiana purtroppo è deceduta e quando i sanitari sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Sono davvero tante le persone sconvolte ed addolorate da questa perdita così grave, che ha portato sconcerto e tristezza nei cuori di chi le voleva bene.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella giornata di lunedì 24 luglio. Precisamente nella città di Basilea, che si trova al confine tra Svizzera e Germania.

Susanna era originaria di Parma, ma dopo aver studiato a lungo per diventare traduttrice, ha deciso di intraprendere la carriera all’estero. In questi ultimi tempi stava facendo un lavoro da freelance nello spazio di Coworldng On/Off.

In quella giornata la giovane donna era a bordo della sua macchina. Non è ancora chiaro dove era diretta, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Un camion ha travolto la sua auto ed i passanti si sono presto resi conto che le sue condizioni sono apparse disperate. Hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

I messaggi di cordoglio per Susanna Oddi

Susanna Oddi nel 2008 era entrata a far parte nella Croce Rossa ed erano ormai 15 anni che faceva parte di questo gruppo. In un post di cordoglio, la stessa Croce Rossa ha scritto:

Ieri come oggi, il suo sorriso, il suo entusiasmo ed il modo in cui affrontava ogni sfida sono sempre stati si esempio e di sprono per tutti.

Al momento le forze dell’ordine locali stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro in cui la donna ha perso la vita. Susanna ha lasciato il padre Pierluigi, la madre Patrizia, la sorella Alice con Matteo ed il fidanzato Marco.