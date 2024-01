Un’altra tragica vicenda è accaduta a Calco, comune in provincia di Lecco. Yacopo Martella ha perso la vita a 51 anni, di notte, da solo, stroncato da un malore improvviso. L’uomo è stato trovato ormai deceduto, la mattina successiva, dai soccorritori allertati dagli amici.

Nella notte tra venerdì e sabato, Yacopo Martella si è sentito male. Se ne era reso conto e aveva provato a mandare messaggi WhatsApp ai suoi amici. Tuttavia, quest’ultimi dormivano e fino al mattino successivo nessuno ha aperto la sua conversazione. Il 51enne non ha allertato il numero di emergenza per chiedere aiuto, ha perso la vita in casa, da solo.

Non è chiaro perché non abbia allarmato i sanitari, forse non aveva capito che stava per perdere la vita. Ha pensato solo a scrivere ai suoi amici, per dire loro che non si sentiva bene. Quando quest’ultimi, il sabato mattina, hanno letto i suoi messaggi, hanno provato a chiamarlo.

Yacopo però non ha risposto e, preoccupati, si sono recati a casa sua. Hanno bussato, suonato, hanno provato a chiamarlo, di nuovo, al cellulare. Poi, alla fine, hanno allertato il numero di emergenza.

I sanitari del 118, con i Vigili del Fuoco e gli agenti delle forze dell’ordine, si sono recati alla sua abitazione, situata al centro del comune di Calco. Aperta la porta, hanno fatto la drammatica scoperta. Il 51enne era ormai privo di vita, riverso a terra, probabilmente colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Vicino a lui c’era il cellulare, che aveva appena usato per chiedere aiuto ai suoi amici.

Gli amici sono ancora sconvolti e increduli davanti all’indescrivibile tragedia. Era notte fonda e non hanno sentito quei messaggi. Forse Yacopo non ha capito che la sua situazione era così grave o forse non ha avuto nemmeno il tempo di chiamare i soccorsi dopo aver allarmato i suoi compagni di vita.