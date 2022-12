Nelle prime ore del mattino di domenica scorsa si è verificato un brutto incidente stradale sulle strade laziali. Una Jaguar grigia è uscita fuori strada per cause ancora in corsoi di accertamento e si è schiantata contro un albero posto al bordo della carreggiata. A bordo viaggiava un uomo di 51 anni, Elvis Lacatusu, che ha perso la vota sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118.

L’ultimo week end ha registrato un numero di vittime di sinistri sulle strade italiane molto preoccupante. Sono 25 in tutto, nei giorni che vanno da venerdì 9 dicembre a domenica 11.

Uno particolarmente drammatico sotto il punto di vista delle vittime, si è verificato proprio nella tarda serata di venerdì, in una strada vicina a San Giustino Umbro, in provincia di Perugia.

Una Fiat Panda con a bordo 4 ragazzi molto giovani, di età compresa tra i 17 e i 22 anni, è finita fuori strada ed ha impattato molto violentemente contro il muro di sostegno di un ponte.

Per Natasha, Gabriele e Nico di 22 anni e per Luana, che di anni ne aveva invece solo 17, non c’è stato nulla da fare. Una serata tra amici che doveva essere di festa, ha rappresentato la tragica fine delle loro vite.

Sembrerebbe molto simile la dinamica anche dell’incidente avvenuto alle prime ore del mattino di domenica ad Aprilia, che è costato la vita ad Elvis Lacatusu, 51enne di origini rumene e residente in Italia da molti anni.

Inutili i soccorsi per Elvis Lacatusu

L’uomo era da solo alla guida della sua auto, una Jaguar di colore grigio, quando è finito fuori strada ed ha sbattuto violentemente contro un albero al lato della carreggiata.

Alcuni automobilisti hanno notato l’auto accartocciata a bordo strada ed hanno subito allertato i soccorsi.

Il personale del 118 ha raggiunto il luogo dello scontro poco dopo ed ha cercato in tutti i modi di rianimare il 51enne. Tuttavia, ogni loro sforzo è risultato vano e il cuore dell’uomo non ha più ripreso a battere.

Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi. Si indaga per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Le ipotesi più accreditate sono quelle del malore o dell’asfalto bagnato e viscido.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.