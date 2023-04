Si soffia il naso e resta paralizzato: aveva predetto che sarebbe successo

È successo in Australia la notte di Capodanno 2022. Ad oggi l'uomo non è ancora guarito del tutto e non è detto lo farà.

Soffiarsi il naso e restare paralizzati. È successo ad un uomo australiano di 43 anni lo scorso dicembre. La vicenda è stata raccontata dalla moglie. Era la sera di Capodanno 2022 quando Bronner è andato in bagno. Ad un certo punto la moglie ha sentito un forte tonfo.

Una volta recatosi ha trovato il marito atterra privo di sensi. Secondo lei l’uomo è svenuto dopo essersi soffiato il naso e cadendo ha sbattuto violentemente la testa contro la panca della doccia.

Bronner è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico di 6 ore. La diagnosi è stata lussazione del collo con interessamento del colonna vertebrale e lesione al midollo spinale. Per i medici per capire l’entità del danno bisognava attendere dei test successivi all’intervento.

La donna ha raccontato di aver sofferto molto in quel periodo e il marito è stato costretto a mesi di cure in ospedale. “Lo stress emotivo e mentale causato era così grave che non potevo occuparmi affatto degli affari” – ha detto visto che la coppia gestiva un magazzino con vendita di prodotti di terza parti.

Anche la sorella di Bronner ha cercato di dare una mano in casa e con i figli della coppia. “Ero così mentalmente tesa che ho faticato a prendermi cura dei miei figli nel miglior modo possibile. Per fortuna Felicity è venuta a fare un sacco di lavori domestici e ad aiutare con i bambini”.

Ad oggi l’uomo deve ancora guarire del tutto ma i medici ritengono improbabile che riacquisti la mobilità al 100%. E pensare che l’uomo aveva predetto che gli sarebbe successo qualcosa di terribile.

“Non lo dimenticherò mai, diceva che sentiva che stava arrivando qualcosa di brutto. Ora guardo indietro e mi vengono i brividi” – ha confessato la donna che ora si sta dedicando molto al lavoro per portare avanti la famiglia senza conseguenze.