Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Leonardo Cudini, il 23enne scomparso da Codroipo lo scorso sabato.

Il ragazzo era uscito in sella alla sua bici, intorno alle 12:00, per recarsi al ristorante in cui lavorava. Ristorante che però non ha mai raggiunto. Il proprietario lo ha cercato a casa, informando il padre che suo figlio non si era presentato. Il genitore ha provato a contattare Leonardo Cudini, senza riuscirci.

Il telefono squillava a vuoto e ha continuato a farlo fino alle 3 di notte della successiva domenica.

La famiglia del 23enne ha denunciato la scomparsa alle autorità e pubblicato diversi appelli sui social. Le ricerche sono state avviate in modo tempestivo e hanno visto coinvolti vigili del fuoco, protezione civile e agenti delle forze dell’ordine.

Nelle ultime ore, i soccorritori si sono concentrati lungo il fiume Tagliamento, dove era stato allestito anche un campo base. Il tragico ritrovamento è avvenuto ieri mattina. Leonardo Cudini è stato trovato senza vita.

Il post del Sindaco dopo il ritrovamento di Leonardo Cudini

La triste notizia è stata confermata dal Primo Cittadino, attraverso un post pubblicato sui social. Le parole di Guido Nardini:

Le ricerche di Leonardo Cudini sono terminate qualche minuto fa, deludendo purtroppo le speranze di tutti noi. Ringrazio lo sforzo e lo slancio di generosità dei moltissimi che nelle ultime ore hanno supportato il lavoro egregio dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Carabinieri e dei militari. Vi chiedo di non dimenticare questa solidarietà e questo profondo senso del dovere mentre, silenziosamente e con rispetto, ci stringiamo attorno alla famiglia e a tutti quanti avevano a cuore Leonardo.

Tutti hanno sperato e pregato fino all’ultimo che il 23enne tornasse a casa sano e salvo. Hanno sperato che fosse rimasto coinvolto in un incidente e che fosse solo bloccato e impossibilitato a muoversi. Ma l’epilogo è stato diverso e ha spezzato il cuore dell’intera comunità.