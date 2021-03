Si trova già in carcere per il brutale omicidio di sua madre, ora sono emersi nuovi elementi sulla morte del bambino di tre anni

Si trova già in carcere con l’accusa di aver ucciso e fatto a pezzi sua madre, Giulia Stanganini è ora accusata anche della morte del suo bambino di tre anni. I fatti risalgono al 2 novembre del 2019, quando il piccolo venne trovato senza vita nel suo letto. La mamma incolpò il pediatra e lo accusò si essersi comportato in modo superficiale.

Giulia soffre di problemi di udito e per questo quella notte non riuscì a sentire il suo bambino, morto a causa di una crisi respiratoria. O almeno è così che si concluse la vicenda. Ma dopo l’omicidio di sua madre, gli inquirenti hanno deciso di scavare più a fondo. E la verità che ora è venuta a galla, è tutt’altro che accidentale.

Prima della morte del bambino, Giulia Stanganini aveva fatto diverse ricerche su Internet: infanticidio, come uccidere una persona senza lasciare tracce, mamme che uccidono i figli.

Non solo, sono emersi anche diversi messaggi di accuse che la donna aveva inviato al padre del bambino, dal quale era separata. Messaggi nei quali scriveva che gli avrebbe fatto vedere come sarebbe andata con il piccolo Adam.

Anche i vicini hanno raccontato di come quella donna urlasse sempre al suo bambino. E di come, dopo la sua morte, era peggiorato il rapporto con sua madre.

Oltre che dell’omicidio brutale di sua madre, Giulia è ora accusata di aver anche ucciso il suo bambino di 3 anni, soffocandolo con un cuscino mentre dormiva.

La Stanganini si trova in carcere con l’accusa di soppressione di cadavere. Ha ucciso sua madre e poi ha fatto a pezzi il corpo, nascondendolo per giorni in dei sacchetti nel piatto doccia del bagno.

La donna aveva usato un coltello da cucina, di cui poi si era disfatta nel secchio della spazzatura. Una vicenda macabra avvenuta a Marassi (Genova) e che risale a circa un anno fa.

Giulia ha sempre negato di aver ucciso sua madre, ha raccontato di averla trovata morta impiccata e nel panico, di aver deciso di farla a pezzi.