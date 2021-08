Raggiungere la felicità nella vita crediamo sia uno degli obiettivi più perseguiti dalle persone. Un traguardo importante ma di certo non scontato. Anzi, la verità è che non sono molti i momenti di pura felicità nel corso dell’esistenza di un essere umano. L’importante è capire anche quale sia la percezione di felicità, un aspetto soggettivo che varia da persona a persona. Ci sono persone che si reputano felici accontentandosi di poco e persone invece che hanno bisogno di compiere grandi imprese o di fare cose eclatanti.

Con questo test oggi riuscirete a comprendere quale sia la percezione della felicità per voi. Non dovrete fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni. Ovviamente ci teniamo a specificare che il test non ha alcuna valenza scientifica ma soltanto un modo per scoprire alcuni aspetti della vostra personalità.

Fonte: web

Guardate con attenzione l’immagine in alto. Ci sono tre coppie insieme. Non si tratta di fidanzati ma di una mamma con la figlia. Secondo voi qual è la coppia più felice tra le tre? In base alla vostra scelta saprete la vostra percezione della felicità. Una volta selezionata la vostra coppia preferita, scorrete il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni del test.

Fonte: web

Eccoci alla soluzione. Se avete scelto la coppia numero 1 questo vuol dire che siete il tipo di persona che crede che entrambe le persone in una relazione debbano provare a sforzarsi per essere felici. Siete una persona indipendente e gestite da solo tutto ciò che riguarda la vostra vita. Non avete bisogno di nessuno e non chiedete mai aiuto se siete in difficoltà.

Fonte: web

Se invece avete scelto la coppia numero 2 allora siete una persona molto romantica che crede nell’amore eterno. Le relazioni amorose sono importanti per voi, amate provare emozioni insieme alla vostra persona amata e vivete insieme momenti di pura felicità. Vi piace sentirvi amati.

Fonte: web

Se invece infine avete optato per la coppia nella figura numero 3 questo vuol dire che il vostro rapporto con una persona è caratterizzato da due aspetti: purezza e bellezza. Siete pronti a condividere con la persona che amate le difficoltà della vostra vita. I suoi problemi sono i vostri e viceversa, per voi funziona così.